初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２６日までに「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３８〜初代タイガーマスク４５周年記念プレ大会〜」（３・１９後楽園ホール）の対戦カード３試合を発表した。平井丈雅代表は今月１３日に村上和成が主宰した「新年会」で「来週中にすべてのカードを発表します」と宣言。さらに村上へ「いろんな意味で因縁ある相手を戦っていただくか、