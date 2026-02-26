【RG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムエピオン [スペシャルコーティング]】 3月20日 発売予定 価格：11,000円 BANDAI SPIRITSは、「ガンプラ」を主体とした総合施設「ガンダムベース（THE GUNDAM BASE）」にて限定プラモデル「RG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムエピオン [スペシャルコーティング]」を3月20日に発売する。価格は11,000円。