サッカーのイングランド２部ハルのＭＦ平河悠が足首の負傷で今季の残り試合を欠場することになったと２５日、英ＢＢＣが報じた。２１日のＱＰＲ戦で負傷した２５歳について、ヤキロビッチ監督は「非常に悪いニュースだが、彼は手術を受けなければならない」と状況を明かしたという。その上で「ひどいニュース。彼はここでとてもよく適応し、いいプレーを見せていたが、残念ながら不運だった」と語った。佐賀県出身の平河は、