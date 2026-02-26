あなたは読めますか？突然ですが、「塹壕」という漢字読めますか？歴史の教科書や戦争映画などで目にする言葉ですが、書くのも読むのも非常に難しい漢字の一つです。気になる正解は……「ざんごう」でした！塹壕とは、敵の攻撃から身を守るために掘られた、細長い溝のことです。第一次世界大戦で大規模に導入された戦術として有名ですが、漢字の「塹」には「ほり」や「あな」という意味があり、土を掘り下げて作られた防御施設を指