BRXLPT6U3Eシリーズ バッファローは26日、2026年7月(予定)をもって、Blu-rayドライブの販売を終了すると発表した。後継機種は無く、同社は「これまでのご愛顧に心より御礼申し上げます」とコメントしている。なお、販売終了時期は7月だが、受注状況により、終了時期は前後する可能性があるとのこと。 販売終了商品は「BRXLPT6U3E」、「BRXLPTV63B」、「BRXLPTWOU3」シリーズ。概要は以下の通り。