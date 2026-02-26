ボディ全体のボリュームをコントロール本田技研工業（以下ホンダ）は6代目『CR-V』の日本導入を開始した。そのデザインは、安心、快適でありつつ使い勝手のいいパッケージを念頭に、スポーティで機能的なデザインに仕上がっているという。そこで内外装のデザイナーに、そのポイントなどを聞いた。【画像】貴重なデザインスケッチも！日本導入開始された新型ホンダCR-V全58枚エクステリアデザインを担当した佐藤淳之介さんは、「