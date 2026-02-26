あなたは読めますか？突然ですが、「庇護」という漢字読めますか？歴史の教科書や、少し難しい小説などで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ひご」でした！庇護とは、弱い立場にある者をかばい、守ることを意味します。単に助けるだけでなく、自らの勢力下に置いて大切に保護するという強いニュアンスを含んだ言葉です。例文としては、幼い子供が親の庇護のもとで健やかに育つ