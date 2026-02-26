グランドコンセプトは『感動CR-V』2月27日、本田技研工業（以下ホンダ）は6代目となる新型『ホンダCR-V』を発売開始した。【画像】世界で最も売れているホンダ車！6代目CR-Vの『e:HEV RSブラックエディション』（プロトタイプ）全44枚『Comfortable Runabout Vehicle』を意味するCR-Vは、1995年に初代が登場。2001年の2代目、2006年の3代目、2011年の4代目、2018年の5代目と続き、今や最も売れているホンダ車として、グローバル