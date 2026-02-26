国内最大級の風俗スカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏えいしたとして、地方公務員法違反罪に問われた警視庁暴力団対策課の元警部補神保大輔被告（43）は26日、東京地裁の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。