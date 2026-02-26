子役の永尾柚乃（9）が26日、都内で行われた『ポケモン30周年、はじまる』キックオフ発表会に登壇した。【貴重写真】安定のかわいさ…ポケモンと出会った頃（4歳）の永尾柚乃ポケモン30周年について、永尾は「私がいま9歳なので、大先輩ですね」と話し、「ポケモンはお子さんから大人の方まで、世界中で愛されていて、もちろん私も本当にポケモンが大好きなので、今回すごい楽しみにしていました」と声を弾ませた。永尾はポ