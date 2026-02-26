金融のプロからお金の知識やクレジットカードなどの契約ついて学ぶ講座が25日、三重県津市の津商業高校で開かれました。高校生に金融トラブルを防ぐ知識などを学んでもらおうと、名古屋市に本部をおく東海ろうきんが開いたものです。津商業高校2年生約230人が参加し、東海ろうきん津支店の恒川菜々子さんがクレジットカードやローンなどのさまざまな契約について講義しました。恒川さんは、18歳になるとスマホやクレジットカードな