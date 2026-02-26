子どもたちの環境学習などに役立ててもらおうと25日、中学生が製作した「環境かるた」が三重県津市教育委員会に贈られました。「脱炭素」をテーマに、2023年度に久居中学校の生徒が発表したアイデアを在校生が引き継いで取り組んできたもので、読み札の文言やデザインも生徒たちが考えました。「環境かるた」は久居ロータリークラブの協力を得て製作され、25日、桑名良尚会長から生徒の代表に贈られました。約600人の全校生徒を前