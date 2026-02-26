クロスオーバーモデルとしての魅力を高めた特別仕様車にも注目ホンダは2026年2月26日、ミドルクラスSUV「ZR-V（ゼットアールブイ）」に一部改良を実施し、同年3月下旬に正式発表することを明らかにしました。あわせて、特別仕様車「e：HEV Z CROSS TOURING（以下、クロスツーリング）」も新たに設定されます。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「“新”5人乗りSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）ZR-Vは、SUVのコア価値