初対面の人との話が続かない、集団の中で話せない、でも親しい人の前だと饒舌になる――。作家・起業家の豊留菜瑞氏はこうした状況を、無意識に発動する心の防衛システム「人見知りの仮面」と定義している。そしてこの仮面は、私たちが無意識に大切にしている「あるもの」を守るために現れるという。【写真】著者の豊留菜瑞さん豊留氏の著書『人見知りの仮面』（サンマーク出版）より抜粋・再構成してお届けする。