一般社団法人「北九州賢人会議所」は3月7日午後1時半から、北九州市小倉北区のJR九州ステーションホテル小倉で、月刊誌「致知」社長兼主幹の藤尾秀昭氏を招いて講演会「出逢（であ）いの人間学」（北九州商工会議所など後援）を開く。特別ゲストは同市の武内和久市長。参加料は一般3000円、学生無料。定員500人（申し込み多数の場合抽選）。希望者は、名前▽電話番号▽必要枚数▽勤務先、学校名−を記入し、こちらからか、ファ