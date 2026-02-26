あまりにも強すぎる高校1年生にファンも騒然。対戦相手に何もさせず、精度の高い攻撃でまたたく間に3ダウンを奪って1ラウンド衝撃KO。「スターの原石」「高校1年とは思えない」と、驚きと絶賛の声が相次いだ。【映像】衝撃の1ラウンドKO2月23日、後楽園ホールで開催された「RISE196-RISE 23rd Memorial event-」で、小野琥大（TARGET）と内山朋紀（TEAM+1）が対戦。デビューから2連勝中の16歳・小野が、1ラウンドで圧倒的な攻