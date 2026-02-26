キューバ領海に侵入したアメリカの高速船が沿岸警備当局に発砲し銃撃戦となり、高速船に乗っていた4人が死亡しました。キューバ内務省によりますと、25日、アメリカ・フロリダ州で登録されている高速船がキューバの領海に侵入し、身元確認のために近づいた沿岸警備当局に発砲しました。当局側が応戦し、高速船に乗っていた4人が死亡、6人が負傷。キューバ側も1人がけがを負ったとしています。キューバ政府は侵入の目的など詳しい状