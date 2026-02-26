新潟県三条市で結婚式場や割烹を運営していた角屋が新潟地裁から破産開始決定を受けたことが分かりました。負債総額は約6億円に上る見込みです。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、角屋は1897年に創業し、1973年7月に法人化されました。割烹「餞心亭おゝ乃」や結婚式場「ザ・ガーデンテラスおゝ乃」を運営し、2001年6月期には売上高7億9157万円を計上していました。しかし、結婚式の簡素化の影響な