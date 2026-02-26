新潟から全国に誇りたいグルメ。今回は栄養満点のランチを提供する新潟市の定食屋さんをご紹介。そこには「家に帰って来た気分で食べてほしい」という優しさが込められています。 新潟市中央区古町地区に隠れ家のように佇む『おまかせ食堂ななや』。【おまかせ食堂ななや渡邉七重 店主】「ランチ難民が多いと聞いて、ここがいいかなと。古町を盛り上げたいし」落ち着いた雰囲気の店内で提供されるのが、おうちごはんをイメ}