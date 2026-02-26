自転車と歩行者が衝突する交通事故が昨年１年間に全国で３２６９件（前年比２２６件増）あり、統計が残る２００６年以降で最多だったことが２６日、警察庁のまとめでわかった。歩道や横断歩道での事故が５割超で、自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度が始まるのを前に、交通ルールの周知徹底が課題となっている。同庁によると、昨年の自転車と歩行者の事故のうち、軽傷事故は２９１３件（同２２１件増）で９割に上り