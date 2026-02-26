長澤まさみ（38）が25、26日とインスタグラムに写真を連続投稿し、ファンを喜ばせている。26日午前には「Hi」と、ひと言メッセージも送り、ストーリーズも1日で3回、投稿。コメント欄には「最近、投稿多くて嬉しい春もすぐそこそろそろ冬眠からお目覚めですか？（笑）」「まぁちゃんかわいい更新ありがとうございます」などと、表舞台への復帰を求める声も寄せられた。長澤は今年1月1日に、20年の映画「アイヌモシリ」、23年