1月21日、シリアにあるアルホル難民キャンプ内を歩く、ISIS関係者の家族とみられる人々/Omar Haj Kadour/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）過激派組織イラク・シリア・イスラム国（ISIS）の関係者の家族が収容されているシリアのアルホル難民キャンプで先月「大量脱走」が発生した。シリアのテレビ局が報じた。脱走はクルド人部隊の撤退に伴って起こり、数千人が逃亡した可能性があるとみられる。シリア内務省報道官はこ