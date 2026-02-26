ＭＬＢ公式サイトは２４日（日本時間２５日）に２０２６年シーズンのトップ選手たちに実現してほしい、７つの大胆な予想を発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）に５０本塁打、２００奪三振を期待した。「メディアやファンが来季（今季）に向けて大胆な予想を繰り広げる時期だ。大谷が２０２４年に５０本塁打、５０盗塁を達成することや、カル・ローリーが昨シーズン６０本塁打を打つことを予想していた人は誰もいなかったで