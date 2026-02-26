ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体＆男子銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と天才ピアニストによる新たなコラボが実現だ。鍵山は今季のＳＰ曲に若き天才ピアニスト・角野隼斗とポーランドのギタリスト・マーシンがカバーした米人気歌手のスティービー・ワンダーの名曲「ＩＷｉｓｈ（回想）」をセレクト。エキシビション曲には鍵山の希望で角野が書き下ろしたオリジナル楽曲「ｆｒｏｓｔｌｉｎ