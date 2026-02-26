東映ビデオは、1996年に放送され、今年放送30周年を迎える特撮ドラマ『超光戦士シャンゼリオン』より、番組屈指の人気エピソードである第10話「サバじゃねぇ!」(HDリマスター版)を、3月8日19:00〜19:30にTOKYO MXにて地上波放送する。『超光戦士シャンゼリオン』は、放送日である3月8日は一般社団法人・日本記念日協会により「サバの日」として認定されており、「サバじゃねぇ!」の放送にうってつけの日だ。特撮史に“燦然”と輝く