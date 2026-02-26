北海道北広島市にある高級ヴィラ「SONEKA」が2026年2月24日、25年10月に火災が発生した際の過失や出火原因、安全対策について公式サイトで説明した。従業員が「すぐに現場に駆けつけることを怠ったため､ お客様ご自身に通報を強いる」といった対応があったとしている。「一歩間違えれば人命に関わる事故であり...」SONEKAは公式サイトに、総支配人・高木将茂氏の名義で声明を発表した。これによると、火災は25年10月17日午前3時頃