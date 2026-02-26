ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、お金と暮らしに関するお役立ちコラム。今回は、「超初心者向け！ 自炊の始め方」について解説します。※写真はイメージです一向に下がらないお米の価格、毎年のように値上げされる食料品……。材料費や燃料費、人件費の高騰により、飲食店でも値上げラッシュが続いています。一昔前は東京都内でもワンコインランチを提供している飲食店も多かったですが、今では500