ミラノ・コルティナ五輪において2勝7敗と苦戦し、10チーム中8位に終わったカーリング女子日本代表「フォルティウス」に対してネット上で激しい批判が集まっている。【前後編の後編】【実際の写真】ミラノ五輪で配布された「コンドーム」わずか3日で”品切れ”に４年で終わらない競技前編では、カーリングという競技の特殊性に照らしながら論じてきたが、まだまだ納得しがたい面もあろう。たとえば、「最強のスキップ（主将）