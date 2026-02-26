ミラノ・コルティナ五輪において2勝7敗と苦戦し、10チーム中8位に終わったカーリング女子日本代表「フォルティウス」に対してネット上で激しい批判が集まっている。2018年平昌五輪、2022年北京五輪では「ロコ・ソラーレ」が日本代表として戦い、それぞれ銅メダルと銀メダルを獲得しただけに、彼女たちと比較して技術的・戦略的あるいは精神的な未熟さを指摘する書き込みも少なくない。【前後編の前編】【実際の写真】ミラノ五輪