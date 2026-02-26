俳優の山本美月（34）が26日、都内で行われた『ポケモン30周年、はじまる』キックオフ発表会に登壇した。【写真】かわいいの大渋滞…日本プロ野球12球団のユニフォームを着たピカチュウたち「30周年って聞いてびっくりしました。私が4歳のときからってことで、アニメ化はじまるってことでざわついていたのを覚えています」と振り返った山本。実は大のポケモンGO好きだとし、「台湾に行っちゃうくらい好きで、横浜にもいきまし