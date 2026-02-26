新発田市で26日午前、建物が燃える火事がありました。午前11時現在、炎上中です。警察や消防によりますと、火事があったのは新発田市板山の建物で、26日午前10時半前、目撃者の男性から「倉庫が燃えている」と119番通報がありました。消防車両9台が出動し、消火活動にあたっています。午前11時時点で、逃げ遅れはいないということですが、けが人の有無や火元、出火原因などについては捜査中ということです。