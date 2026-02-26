ＹＥＤＩＧＩＴＡＬが続伸している。この日、飼料タンク残量管理ソリューション「Ｍｉｌｆｅｅ」の導入拡大を推進するため、ＮＴＴドコモビジネス（旧ＮＴＴコミュニケーションズ、東京都千代田区）と販売パートナーとして連携すると発表しており、好材料視されている。 ＮＴＴドコモビジネスが持つ地域密着の営業ネットワークの強みを生かすことで、畜産生産者と直接やり取りできる体制や