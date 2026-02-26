ＭＲＫホールディングスがストップ高の１２３円に買われている。２５日の取引終了後に、自社株買いを実施すると発表しており、これを好感した買いが流入している。上限を６００万株（自己株式を除く発行済み株数の５．９２％）、または６億円としており、取得期間は２月２６日から来年２月２５日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実行と株主への利益還元を目的としている。 出所：MINKABU PRESS