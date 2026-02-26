午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１０２、値下がり銘柄数は４３９、変わらずは４９銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位にサービス、保険、銀行、その他製品、海運、情報・通信など。値下がりはガラス・土石、医薬品、小売。 出所：MINKABU PRESS