欧州５大リーグのひとつであるブンデスリーガの公式Xは先日、「冬の移籍期間を終えて、ブンデスリーガ１部・２部でプレーする日本人選手は計25人に増加しました」と綴り、25選手のリストを公開した。中国のウェブサイト『懂球帝』は、この一覧に反応。「冬の移籍期間終了後、ブンデスリーガには16人、ブンデスリーガ２部には９人の日本人選手がいる」と伝えた。すると、記事のコメント欄には、「これは恐ろしい」「は