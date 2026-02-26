ヴィッセル神戸は26日、DF岩波拓也選手の負傷について発表した。発表によると、岩波は今月17日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）・リーグステージ第8節のジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）戦で負傷。神戸市内の病院にて検査を行った結果、右鎖骨粉砕骨折と診断されたという。なお、神戸市内の病院で手術を行い、無事に成功したことが伝えられているものの、離脱期間は明らかになっていない。現