大逆転を目指したユヴェントスは驚異的な粘りを見せるも及ばず、チャンピオンズリーグ（CL）敗退となった。CLノックアウトフェーズ・プレーオフのセカンドレグが25日に行われ、ユヴェントスはガラタサライと対戦した。敵地でのファーストレグを2−5で落とした中、ホームの声援を背にマヌエル・ロカテッリのPKで先制すると、後半開始早々にはロイド・ケリーが退場となるも、フェデリコ・ガッティとウェストン・マッケニーが追加