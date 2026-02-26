現地２月25日に開催されたチャンピオンズリーグのプレーオフ第２レグで、レアル・マドリーはベンフィカとホームで対戦。第１レグを１−０で制していたなか、今回も２−１で下し、２戦合計３−１でベスト16進出を決めた。先週の初戦では、ヴィニシウス・ジュニオールが独特なゴールセレブレーションを披露した際に、問題が発生した。ベンフィカのサポーターや選手が激昂し、ピッチ上での小競り合いに発展したなか、ヴィニシウス