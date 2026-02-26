【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松村北斗が、ソフトバンクのCMに初出演。Galaxy AIを搭載した最新AIフォン「Samsung Galaxy S26」シリーズの発売に伴い、松村が出演する新テレビCM『雑踏の中で』篇および『タクシーの中で』篇が、2月26日から全国で放映開始となる。 ■松村のシリアスな演技とユニークな楽曲のギャップが見どころ 新テレビCMは、日常のふとした瞬間に訪れるシュールでドラマチ