26日11時現在の日経平均株価は前日比411.85円（0.70％）高の5万8994.97円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1102、値下がりは439、変わらずは49と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を135.57円押し上げている。次いでファストリ が129.96円、リクルート が53.15円、ファナック が47.13円、ＴＤＫ が31.34円と続く。 マイナス寄与度