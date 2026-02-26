卓球の「シンガポールスマッシュ2026」は連日熱戦が繰り広げられており、トップ選手が名を連ねる日本勢にも上位進出への期待が高まっている。25日も各種目が行われ、日本勢が奮闘を見せた。 ■女子複で“みわひな”ペアが躍動 25日の女子シングルス2回戦に登場したのが、世界ランキング9位の伊藤美誠（スターツ）。ワイルドカードで出場したシャオ・マリア（スペイン）との一戦では、第1ゲームからゲ