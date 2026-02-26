EU（欧州連合）は25日、毒素が混入した粉ミルクを飲んだ乳児が死亡した事件を受け、中国から輸入される原料に対し、より厳格な検査を実施すると発表した。独メディアのドイチェ・ヴェレ（中国語版）が報じた。混入が確認されたセレウリドと呼ばれる毒素（セレウス菌毒素）は、摂取すると吐き気や下痢を引き起こすもので、昨年12月にアラキドン酸油を含む粉ミルクから初めて検出された。その後、ネスレ、ダノン、ラクタリスなどの欧