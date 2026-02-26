グローバルグループaespaが、きょう26日より販売を開始した新カラーコンタクトブランド「OTHER（アザー）」（※Oにストローク付き）のイメージモデルを務めている。【写真】美しい…！aespaメンバーのカラーコンタクト着用画像OTHERは、「媚びないのに、惹きつける目。作り込みすぎないのに、構築されている視線。」をコンセプトに掲げて展開。全カラーに“回らない水光カラコン”を採用し、「光・影・色・奥行き」が重なり合