²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¹Ê¤ê³Ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¥­¥ã¥í¥Ã¥È¥±¡¼¥­¤Î¼êºî¤ê¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¹©Æ£ÀÅ¹á ¡Û ¡Ö¥­¥ã¥í¥Ã¥È¥±¡¼¥­¡×¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¡Ö¤³¤ìÈþÌ£¤·²á¤®¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¥«¥Ã¥Æ¡¼¥¸¥Á¡¼¥º¤Çºî¤ëÆÃÀ½¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È?ºñ¤ê³Ì?¤â³èÍÑ¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿Í»²¥ì¥â¥óÀ¸Õª¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¸¥å¡¼¥¹¤Îºñ¤ê³Ì¤Çºî¤Ã¤¿¥­¥ã¥í¥Ã¥È¥±¡¼¥­¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö´»µÌ