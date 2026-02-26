２０２１年東京五輪男子マラソン代表の中村匠吾（３３）が、箱根駅伝初出場を目指す明治学院大陸上部長距離ブロックの監督に４月１日付で就任することが、関係者への取材でわかった。近く正式発表される。中村は駒大時代に箱根駅伝に３度出走し、４年時には１区区間賞を獲得。卒業後に加入した富士通ではマラソンを主戦場に活躍し、東京五輪の代表選考会となった１９年マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）で優勝を果