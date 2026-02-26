立憲民主党の会合であいさつする水岡代表＝26日午前、国会内立憲民主党の水岡俊一代表は26日の党会合で、高市早苗首相による自民党衆院議員へのカタログギフト配布に関し「自民支部が、首相の財布として使われるのは許せない。怒りを禁じ得ない」と重ねて批判した。首相は25日の参院代表質問で、約3万円のギフトを315人に配ったと説明。自身が支部長を務める党支部から支出したとして違法性を否定した。