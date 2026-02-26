日本スケート連盟インスタグラムが公開ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉幕。選手たちが搭乗した帰国便の機内が公開されると、意外な光景がファンを驚かせた。日本スケート連盟のインスタグラムは25日、「帰国の様子です #teamjapan #MilanoCortina2026」と綴って、機内ショットを公開。3列シートのエコノミークラスで帰国の途に就く様子が写っていた。コメント欄には「驚きです。エコノミーなんですね」「