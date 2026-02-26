新システムが暴いた判定精度の課題24日（日本時間25日）に行われたパイレーツ対レッドソックスのオープン戦で、球審の判定を巡る衝撃的な場面が注目を集めている。ど真ん中付近の投球がボールと宣告されるも、自動ボール判定システム（ABS）によって即座に修正される事態が発生した。米スポーツ局「ESPN」の人気番組「スポーツセンター」が公式SNSでこの場面を紹介すると、米メディアの間で判定の精度を疑問視する声が噴出してい