日本テレビ系の番組に出演ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が26日、日本テレビ系「ZIP!」と「DayDay.」に出演。話題となったポーズについて語った。単独での生出演は「ZIP!」が初めてとなった17歳。フリー演技直後に見せた、頬に右手指を当てて首をかしげるポーズが大きな注目を集めた。「ZIP!」でも、もちろんこの話題に。中井は「トリプルアクセルが着氷でき