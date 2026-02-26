エレコムは、同社初となる半固体電池採用の次世代型モバイルバッテリーを2026年3月より順次発売します。ラインナップは10000mAhタイプと5000mAhタイプの2種で、実売予想価格は10000mAhタイプが8480円、5000mAhタイプが6280円（いずれも税込）。 記事のポイント モバイルバッテリーの発火による事故が増えるなか、安全性を高めた半固体タイプが登場。充電回数も従来の4倍に増えており、長く安全に使うことができます。